WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002

06.11.2025 14:53:00

Got $1,000? This 5.5%-Yielding Dividend Stock Could Turn It Into a Lucrative Monthly Passive Income Stream

Dividends appeal to investors for various reasons. One big one is that dividends represent tangible cash flow from your portfolio, without having to sell shares. As your dividend income grows, it could eventually cover your living expenses. That means financial freedom to many people.But you have to start somewhere. A $1,000 investment can kick-start your dividend portfolio, especially when invested in a high-quality monthly dividend stock such as Realty Income (NYSE: O). Here is how a stock like Realty Income can create a lucrative monthly dividend stream and how you can grow it over time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
