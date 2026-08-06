Graham Corp Q1 Profit Falls

(RTTNews) - Graham Corp (GHM) released earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $3.91 million, or $0.33 per share. This compares with $4.60 million, or $0.42 per share, last year.

Excluding items, Graham Corp reported adjusted earnings of $5.74 million or $0.49 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 28.6% to $71.34 million from $55.49 million last year.

Graham Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.91 Mln. vs. $4.60 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.42 last year. -Revenue: $71.34 Mln vs. $55.49 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 285 M To $ 295 M