Granite Ridge Resources Aktie
WKN DE: A3DUWU / ISIN: US3874321074
|
07.11.2025 03:16:57
Granite Ridge Resources, Inc. Q3 Profit Increases, But Misses Estimates
(RTTNews) - Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) released a profit for its third quarter that Increased from the same period last year but missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $14.52 million, or $0.11 per share. This compares with $9.05 million, or $0.07 per share, last year.
Excluding items, Granite Ridge Resources, Inc. reported adjusted earnings of $11.75 million or $0.09 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.14 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 19.8% to $112.67 million from $94.08 million last year.
Granite Ridge Resources, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.52 Mln. vs. $9.05 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.07 last year. -Revenue: $112.67 Mln vs. $94.08 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Granite Ridge Resources Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Granite Ridge Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Granite Ridge Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Granite Ridge Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Granite Ridge Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Granite Ridge Resources Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Granite Ridge Resources Inc Registered Shs
|4,62
|-0,43%