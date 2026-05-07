Graphic Packaging legte Quartalsergebnis vor

Graphic Packaging gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Graphic Packaging ein Ergebnis je Aktie von 0,420 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Graphic Packaging im vergangenen Quartal 2,16 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Graphic Packaging 2,12 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at