Graphic Packaging präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Graphic Packaging ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Graphic Packaging die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Graphic Packaging 2,19 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,22 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at