AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
29.10.2025 17:30:32
Great News for AST SpaceMobile Investors
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) is on a mission to eliminate dead zones through direct-to-smartphone satellite technology. Its partnerships with telecom giants like AT&T and Vodafone and its massive year-to-date gains signal that ASTS could redefine connectivity -- and reward early investors handsomely.Stock prices used were the market prices of Oct. 23, 2025. The video was published on Oct. 28, 2025.
