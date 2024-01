Great Southern Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Great Southern Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.01.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,97 Prozent auf 51,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,61 USD beziffert, während im Vorjahr 6,02 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 233,75 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 223,29 Millionen USD.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 5,67 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 224,95 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at