Greencastle Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Greencastle Resources gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Greencastle Resources ein EPS von -0,050 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,06 Millionen CAD, während im Vorjahr 0,04 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at