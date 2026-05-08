Greenhawk Resources präsentierte Quartalsergebnisse

Greenhawk Resources hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenhawk Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at