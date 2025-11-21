Greenwave Technology Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Greenwave Technology Solutions äußerte sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 17,85 USD. Im Vorjahresquartal waren -6435,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,76 Prozent auf 7,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Greenwave Technology Solutions 8,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at