12.05.2026 01:03:03

Gries Sold SLDE on a Plan He Set Before the Decline

Robert Gries Jr. Director of Slide Insurance Holdings (NASDAQ:SLDE), disclosed the indirect sale of 56,424 shares over two transactions on May 5 and May 6, 2026, for a total value of approximately $1.05 million according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.62); post-transaction value based on May 6, 2026 market close.* 1-year performance is calculated using May 6, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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