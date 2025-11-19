Griffon CorpShs Aktie
WKN: 856788 / ISIN: US3984331021
|
19.11.2025 13:47:48
Griffon Guides FY26 Revenue Just Above Estimates - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Wednesday, Griffon Corp. (GFF) said it expects revenue to be $2.50 billion for the full-year 2026, above analysts' estimates.
On average, seven analysts polled expect the company to report revenues of $2.49 billion for the year.
Separately, the Board of Directors declared a regular quarterly cash dividend of $0.22 per share, payable on December 16, 2025 to shareholders of record as of the close of business on November 28, 2025.
Aktien in diesem Artikel
|Griffon CorpShs
|60,50
|5,22%
