21.11.2025 06:31:44
Griffon verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Griffon lud am 19.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 662,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 659,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,23 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Griffon 2,52 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,62 Milliarden USD umgesetzt worden.
