Größter Chipfertiger TSMC steigert Umsatz im KI-Boom um die Hälfte

HSINCHU (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) macht im Boom des Ausbaus von KI-Rechenzentren weiter glänzende Geschäfte. Der Umsatz im abgelaufenen dritten Quartal kletterte um 51 Prozent auf 1,49 Billionen Taiwan-Dollar (41,7 Mrd Euro), wie aus dem monatlichen Umsatzbericht des taiwanischen Konzerns am Donnerstag hervorgeht. Mit dem Quartalsumsatz übertraf TSMC die Erwartungen von Experten etwas. Für die zuletzt gut gelaufene Aktie ging es dennoch etwas nach unten.

Der Auftragsfertiger für US-Techriesen wie NVIDIA und Apple gilt mit seiner Entwicklung als Gradmesser für die Nachfrage im Sog des KI-Hypes. Der milliardenteure Ausbau von Rechenzentren benötigt viele Chips, die Preise dafür steigen. Gleichzeitig ist die Frage, ob sich die Ausgaben am Ende rechnen. Investoren wägen daher immer stärker ab, wie lang das starke Wachstum in der Branche anhalten kann.

Die TSMC-Aktie hat in diesem Jahr in Taipeh fast zwei Drittel zugelegt. Am Dienstag erreichte sie ein Rekordhoch. An der Börse ist TSMC insgesamt rund 1,9 Billionen Euro schwer. Das taiwanische Unternehmen ist damit der wertvollste Konzern außerhalb der Vereinigten Staaten./men/zb/mis