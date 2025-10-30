Canva Aktie
WKN DE: CAN000 / ISIN: NET000CAN000
|
30.10.2025 18:00:00
Großes Update für Canva, Affinity wird kostenlos
Das Grafik-Tool Canva bekommt mehr KI, besseren Video-Schnitt, Marketing-Werkzeuge, Mail-Designer und Formulare – zudem trägt die Affinity-Übernahme Früchte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!