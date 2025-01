Großraum Los Angeles: Flammen zerstören fast 2.000 Häuser

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Bei den Großbränden in und um Los Angeles sind Behörden-Angaben zufolge insgesamt knapp 2.000 Gebäude abgebrannt. Das sogenannte Eaton Fire nordöstlich der Metropole habe 972 Gebäude zerstört, teilten die Behörden am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Das Feuer mit dem Namen Palisades Fire am Westrand von Los Angeles brannte nach Schätzungen der Behörden rund tausend Häuser nieder.

Das "Eaton Fire" nahe der Stadt Pasadena habe inzwischen eine Fläche von knapp 43 Quadratkilometern erfasst. Mehr als 37.000 Gebäude würden von den Flammen bedroht. Die Löscharbeiten im schwer zugänglichen Gelände würden durch "extreme Windgeschwindigkeiten" erschwert, hieß es. Mindestens vier Feuerwehrleute seien verletzt worden, fünf Menschen seien ums Leben gekommen.

Weitere Brände bedrohen Häuser von Stars

Noch weiträumiger wütet das "Palisades Fire" im Westen von Los Angeles. Es hat sich nach Behörden-Angaben auf eine Fläche von fast 70 Quadratkilometern ausgeweitet. In dem wohlhabenden Stadtteil Pacific Palisades haben mehrere Stars Häuser. Laut US-Medien handelt es sich schon jetzt um eine der schlimmsten Feuerkatastrophen der Stadtgeschichte von Los Angeles.

Weitere Brände wüten in der Westküstenmetropole, darunter auch in den berühmten Hollywood Hills. Insgesamt sind in der Region Medienberichten zufolge rund 130.000 Menschen auf der Flucht./alz/DP/mis