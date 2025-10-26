Vertex Aktie
ISIN: PLVRTEX00010
|
26.10.2025 18:53:46
Growth Fund Dumps $25 Million in Vertex Stock as Weak Quarter Hit Returns
On Friday, Pennsylvania-based Conestoga Capital Advisors disclosed selling 855,435 shares of Vertex (NASDAQ:VERX), an estimated $24.8 million transaction based on average prices in the third quarter.According to an SEC filing released Friday, Conestoga Capital Advisors reduced its position in Vertex by 855,435 shares during the quarter ended September 30. The estimated value of the shares sold was approximately $24.8 million, calculated using the average closing price from July 1 to September 30. At the end of the quarter, the fund reported holding 2.5 million shares of Vertex.This was a reduction, not a full exit; Vertex now represents 1.0% of Conestoga's 13F reportable AUM.
