Grünes Licht für Verkauf von Pierer-Mehrheitsanteil an Leoni

Der chinesische Konzern Luxshare Precision Industry hat die Übernahme eines Mehrheitsanteils am deutschen Autozulieferer Leoni abgeschlossen. Die Wettbewerbsbehörden hätten dafür die erforderlichen Genehmigungen erteilt, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Zuvor stand Leoni im alleinigen Eigentum des oberösterreichischen Unternehmers Stefan Pierer, der nach dem Verkauf allerdings mit 49,9 Prozent an Leoni beteiligt bleibt.

Luxshare aus Shenzhen fertigt unter anderem Kabel für Computer und Komponenten für Tech-Unternehmen wie Apple - und verfügt daher etwa über nützliches Know-how im Bereich E-Mobilität. "Beide Unternehmen ergänzen einander hervorragend. Mit Luxshare als starkem strategischen Partner wird Leoni ihre Wettbewerbsposition weiter erfolgreich ausbauen können", wurde Pierer in einer Mitteilung zitiert. Luxshare hatte den Kaufpreis im vergangenen Jahr mit 320 Mio. Euro beziffert.

Leoni war 2022 - hoch verschuldet - mit dem Verkauf seiner Kabel-Sparte gescheitert und musste anschließend saniert und von der Börse genommen werden. Der ehemalige KTM-Vorstand Pierer übernahm das Unternehmen im Jahr 2023.

tpo/spo

