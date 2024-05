Grupo Aval Acciones y Valores Grupo : Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo präsentierte in der am 15.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,79 COP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,90 COP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11 482,99 Milliarden COP – das entspricht einem Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11 715,31 Milliarden COP in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 9,62 COP sowie einen Umsatz von 3 907,33 Milliarden COP prognostiziert.

Redaktion finanzen.at