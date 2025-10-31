Grupo Mexico: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Grupo Mexico äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 3,17 MXN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grupo Mexico 2,08 MXN je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 85,54 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Mexico 78,11 Milliarden MXN umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,151 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,53 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at