GS Engineering Construction: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GS Engineering Construction hat am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GS Engineering Construction ein EPS von 334,00 KRW je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 2 400,54 Milliarden KRW, gegenüber 3 062,94 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,63 Prozent präsentiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 735,45 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2 735,80 Milliarden KRW gesehen.

Redaktion finanzen.at