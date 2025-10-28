GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
|
28.10.2025 08:05:00
GSK and Empirico enter license agreement for clinical-stage, first-in-class oligonucleotide candidate to treat respiratory diseases
siRNA candidate EMP-012 in phase I for treatment of COPD.Weiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
