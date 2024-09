GT World Challenge Europe: Sensationeller Zweifachsieg für Team WRT nach chaotischem Rennen in Monza - Bronze-Auto schreibt mit Gesamtsieg Geschichte.

Das vierte Saisonrennen des Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cups in Monza (ITA) hat Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal in der Historie der Rennserie hat ein Fahrzeug, das nicht in der Pro-Klasse antritt, den Gesamtsieg eingefahren. Die sensationellen Gewinner: Jens Klingmann (GER), Ahmad Al Harthy (OMA) und Sam De Haan (GBR) im #30 BMW M4 GT3 von OQ by Oman Racing run by WRT. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW