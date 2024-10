GT World Challenge Europe: Sprint-Cup-Titel für Team WRT und Paradine Competition.

Die ersten Titel der Saison in der Fanatec GT World Challenge Europe sind vergeben – und die BMW M Motorsport Fahrer spielten dabei die Hauptrollen. Beim Saisonfinale des Sprint Cups in Barcelona jubelten Calan Williams und das Team WRT über den Titelgewinn im Silver Cup mit dem #30 BMW M4 GT3. Im Bronze Cup ging der Titel an BMW M Werksfahrer Dan Harper und Darren Leung im von Century Motorsport eingesetzten Paradine Competition #991 BMW M4 GT3. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW