Guangdong Leadyo IC Testing A legte Quartalsergebnis vor

Guangdong Leadyo IC Testing A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Guangdong Leadyo IC Testing A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 175,2 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 128,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,050 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Guangdong Leadyo IC Testing A ein Ergebnis je Aktie von -0,310 CNY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 618,39 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 27,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 484,52 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 624,00 Millionen CNY belaufen.

