Günstigere Treibstoffe drücken Großhandelspreise im September

Sinkende Treibstoffpreise haben die Großhandelspreise im September nach unten gedrückt. Zum Vorjahresmonat sanken die Preise insgesamt um 3,1 Prozent, teilte die Statistik Austria am Montag mit. Im Vergleich zum Vormonat August gab es ein Minus von 0,7 Prozent. Im dritten Quartal gingen die Preise um 1,0 Prozent zur Vorjahresperiode zurück.

Das Minus habe vor allem damit zu tun, "dass Treibstoffe und Mineralölerzeugnisse sehr viel günstiger sind als noch vor einem Jahr. Hier bewegen sich die Preisrückgänge aktuell im zweistelligen Prozentbereich", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Sonstige Mineralölerzeugnisse gingen gegenüber dem Vorjahresmonat um 21,9 Prozent zurück. Deutlich gesunken sind auch die Preise für Motorenbenzin (minus 16,6 Prozent), technische Chemikalien (minus 13,7 Prozent), feste Brennstoffe (minus 9,4 Prozent) sowie Düngemittel und agrochemische Erzeugnisse (minus 7,8 Prozent).

Verteuert haben sich dagegen unter anderem Uhren und Schmuck (plus 12,6 Prozent), Altmaterial und Reststoffe (plus 12,4 Prozent), alkoholfreie Getränke (plus 10,6 Prozent), Bücher, Zeitungen und Zeitschriften (plus 9,6 Prozent) sowie Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze (plus 8,7 Prozent).

bel/tpo

