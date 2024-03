GUESS?-Aktie profitiert: GUESS? steigert Umsatz und Ergebnis

• GUESS? mit starkem Quartalsergebnis• Zweistelliges Umsatzplus in 20024/25 erwartet• Anleger greifen bei der GUESS?-Aktie zu

Der US-amerikanische Bekleidungskonzern GUESS? konnte seinen Quartalsumsatz auf 891,1 Millionen US-Dollar steigern, nach 817,8 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Daneben kletterte das Nettoergebnis von 98,5 Millionen US-Dollar oder 1,42 US-Dollar pro Aktie auf nun 120,1 Millionen US-Dollar bzw. 1,71 US-Dollar je Anteilschein. Dabei profitierte der Konzern neben dem Umsatzwachstum auch von höheren Verkaufspreisen und positiven Sondereffekten.

Sonderdividende geplant

Infolge der positiven Entwicklung soll am 3. Mai 2024 zusammen mit der regulären Quartalsdividende von 0,30 US-Dollar pro Aktie zusätzlich eine Sonderdividende von 2,25 US-Dollar pro Aktie ausgezahlt werden.

Positiver Ausblick

Für das erste Geschäftsquartal 2024/25 ist der Ausblick noch verhalten. So wird ein Umsatzwachstum von nur 1 bis 2 Prozent in US-Dollar und 3 bis 4 Prozent in konstanter Währung erwartet. Doch für das Gesamtjahr ist GUESS? optimistischer und prognostiziert ein kräftiges Umsatzplus zwischen 11,5 und 13,5 Prozent, wobei der Umsatz zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte die Marke von 3 Milliarden US-Dollar übertreffen soll.

So reagiert die GUESS?-Aktie

Anleger honorieren die Zahlen mit starken Kursgewinnen. So klettert die an der NYSE gelistete GUESS?-Aktie zeitweise um 22,54 Prozent auf 31,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at