Gulf Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gulf Resources hat am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -26,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gulf Resources ein EPS von -3,300 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gulf Resources im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 303,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at