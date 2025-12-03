Gulfport Energy CorpShs Aktie
WKN: A0BKZ7 / ISIN: US4026353049
|
03.12.2025 16:59:48
Gulfport Energy Stock Hits New Highs as One Investor Discloses Another $275 Million Buy
Connecticut-based Silver Point Capital disclosed a significant buy of Gulfport Energy (NYSE:GPOR), adding 1.7 million shares in the third quarter and increasing its position value by an estimated $275.1 million, according to a November 14 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Silver Point Capital bought an additional 1.7 million shares of Gulfport Energy Corporation during the third quarter. The total position in GPOR rose to 3.7 million shares, with a reported quarter-end value of $677 million. This activity constituted a major allocation shift within the fund’s reported equity holdings.The buy raised GPOR to 49.1% of Silver Point’s 13F AUM, the largest single position in the portfolio after the quarter’s trades.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AS ONE CORPmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Gulfport Energy CorpShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AS ONE CORP
|2 435,50
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.