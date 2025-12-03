Gulfport Energy CorpShs Aktie

Gulfport Energy CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BKZ7 / ISIN: US4026353049

03.12.2025 16:59:48

Gulfport Energy Stock Hits New Highs as One Investor Discloses Another $275 Million Buy

Gulfport Energy Stock Hits New Highs as One Investor Discloses Another $275 Million Buy

Connecticut-based Silver Point Capital disclosed a significant buy of Gulfport Energy (NYSE:GPOR), adding 1.7 million shares in the third quarter and increasing its position value by an estimated $275.1 million, according to a November 14 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Silver Point Capital bought an additional 1.7 million shares of Gulfport Energy Corporation during the third quarter. The total position in GPOR rose to 3.7 million shares, with a reported quarter-end value of $677 million. This activity constituted a major allocation shift within the fund's reported equity holdings.The buy raised GPOR to 49.1% of Silver Point's 13F AUM, the largest single position in the portfolio after the quarter's trades.
Analysen zu Gulfport Energy CorpShsmehr Analysen

