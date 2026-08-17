Gunkul Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Gunkul Engineering lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,07 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 THB je Aktie erzielt worden.

Gunkul Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,67 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,69 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at