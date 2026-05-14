ICC Holdings Aktie
WKN DE: A3C328 / ISIN: US44931Q1040
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14.05.2026 05:19:21
Gunshots heard at Philippine Senate as ICC arrest expected
Gunshots have been reported inside the Philippine Senate as armed troops entered the building. The chaos comes as one senator faces imminent arrest over an ICC warrant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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