Gut die Hälfte der Deutschen sehr besorgt um das Klima

KÖLN (dpa-AFX) - Gut die Hälfte der Deutschen macht sich derzeit große Sorgen um die Auswirkungen des Klimawandels. Das geht aus einer YouGov-Umfrage unter mehr als 2000 Wahlberechtigten in Deutschland vor dem globalen Klimastreik von Fridays for Future an diesem Freitag hervor.

Bei der Frage zur Sorge um das Klima ordneten sich 51 Prozent der Deutschen auf einer Skala von 0 (überhaupt nicht besorgt) bis 10 (sehr besorgt) in den Feldern 7 bis 10 ein. Bei 30 Prozent lag der Besorgnisgrad im mittleren Bereich (Skalenpunkte 4-6) und 16 Prozent bezeichneten sich als wenig bis nicht besorgt (Skalenpunkte 0-3).

Umwelt- und Klimaschutz ist derzeit der Umfrage zufolge für 10 Prozent der Bürger das wichtigste Thema, um das sich Politikerinnen und Politiker in Deutschland kümmern sollten. Im September 2023 lag der Wert noch bei 14 Prozent. 33 Prozent bezeichneten in der aktuellen Umfrage Einwanderung und Asylpolitik als das wichtigste Thema.

Yougov hatte vom 6. bis 10. September 2.126 Wahlberechtigte in Deutschland befragt - also noch vor dem derzeitigen Hochwasser in Osteuropa./hu/DP/stk