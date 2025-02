Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich der SDAX mittags.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,23 Prozent auf 14 717,53 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,270 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,027 Prozent auf 14 680,21 Punkte an der Kurstafel, nach 14 684,16 Punkten am Vortag.

Bei 14 680,21 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 14 735,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 13 788,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 575,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Wert von 13 701,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,98 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 768,04 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 599,16 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell RENK (+ 5,26 Prozent auf 23,63 EUR), STO SE (+ 3,37 Prozent auf 116,40 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 2,04 Prozent auf 25,00 EUR), SFC Energy (+ 1,99 Prozent auf 17,40 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1,68 Prozent auf 60,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Energiekontor (-1,92 Prozent auf 43,35 EUR), Amadeus Fire (-1,89 Prozent auf 77,70 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,89 Prozent auf 5,46 EUR), STRATEC SE (-1,58 Prozent auf 34,30 EUR) und Ceconomy St (-1,39 Prozent auf 3,12 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die RENK-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 932 865 Aktien gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie macht im SDAX mit 9,740 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

2025 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at