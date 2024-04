Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt am Mittwochmittag im Plus

Der Handel in New York verläuft am Mittwoch in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch klettert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,01 Prozent auf 17 472,61 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,814 Prozent auf 17 613,66 Punkte an der Kurstafel, nach 17 471,47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 17 653,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 467,30 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,82 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 339,44 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, bei 17 499,30 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 24.04.2023, bei 12 969,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,61 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Tesla (+ 11,32 Prozent auf 161,07 USD), CoStar Group (+ 7,35 Prozent auf 90,84 USD), ON Semiconductor (+ 4,80 Prozent auf 64,64 USD), Biogen (+ 4,38 Prozent auf 201,64 USD) und Microchip Technology (+ 4,20 Prozent auf 89,81 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Old Dominion Freight Line (-8,79 Prozent auf 200,01 USD), Enphase Energy (-4,43 Prozent auf 108,45 USD), Netflix (-4,08 Prozent auf 554,15 USD), CSX (-3,28 Prozent auf 33,58 USD) und Illumina (-2,72 Prozent auf 121,07 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 705 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,786 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

