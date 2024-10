Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite bewegt letztendlich im Plus

Das machte das Börsenbarometer in New York am Donnerstag zum Handelsende.

Am Donnerstag sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,76 Prozent auf 18 415,49 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,588 Prozent auf 18 384,15 Punkte an der Kurstafel, nach 18 276,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 305,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 435,37 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 0,222 Prozent nach. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 24.09.2024, mit 18 074,52 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 342,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 139,87 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 24,72 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Pegasystems (+ 14,67 Prozent auf 79,96 USD), FreightCar America (+ 10,68 Prozent auf 14,09 USD), MicroStrategy (+ 10,25 Prozent auf 235,89 USD), Donegal Group A (+ 8,60 Prozent auf 15,79 USD) und Pool (+ 7,60 Prozent auf 377,33 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Methode Electronics (-8,64 Prozent auf 9,20 USD), Textron (-6,19 Prozent auf 81,49 USD), Nektar Therapeutics (-4,26 Prozent auf 1,35 USD), Hooker Furniture (-3,60 Prozent auf 15,78 USD) und Lifetime Brands (-3,40 Prozent auf 5,69 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 916 150 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,326 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

