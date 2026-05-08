Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite im Aufwind

Für den NASDAQ Composite geht es heute aufwärts.

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 1,28 Prozent auf 26 135,73 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,589 Prozent stärker bei 25 958,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 806,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 25 944,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 172,71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 4,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 635,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23 031,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17 928,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 12,48 Prozent zu Buche. 26 172,71 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 88,48 Prozent auf 86,02 USD), Akamai (+ 20,05 Prozent auf 140,09 USD), Synaptics (+ 16,41 Prozent auf 123,16 USD), Amtech Systems (+ 14,44 Prozent auf 20,84 USD) und QUALCOMM (+ 11,50 Prozent auf 225,85 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Ultralife Batteries (-18,01 Prozent auf 5,78 USD), Ballard Power (-8,19 Prozent auf 4,32 USD), Donegal Group B (-8,16 Prozent auf 18,11 USD), ESCO Technologies (-8,14 Prozent auf 305,67 USD) und Expedia (-6,81 Prozent auf 235,57 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12 776 436 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,300 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,68 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at