Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite steigt mittags

Am Mittag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 17:59 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,01 Prozent auf 22 855,24 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,063 Prozent auf 22 641,60 Punkte an der Kurstafel, nach 22 627,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22 867,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22 528,26 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 23 501,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 872,01 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 19 286,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,64 Prozent abwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 256,76 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 22,09 Prozent auf 34,71 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13,68 Prozent auf 0,45 USD), SMC (+ 12,25 Prozent auf 535,42 USD), Ultra Clean (+ 11,51 Prozent auf 68,48 USD) und Volvo (A) (+ 9,97 Prozent auf 37,82 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Expeditors International of Washington (-8,02 Prozent auf 137,63 USD), JetBlue Airways (-2,49 Prozent auf 5,69 USD), Erie Indemnity (-2,43 Prozent auf 257,35 USD), CIENA (-2,17 Prozent auf 337,37 USD) und Donegal Group B (-2,14 Prozent auf 15,11 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15 972 839 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,951 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

