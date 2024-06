Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Am Mittwoch erhöht sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,31 Prozent auf 17 077,73 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,697 Prozent auf 16 974,48 Punkte an der Kurstafel, nach 16 857,05 Punkten am Vortag.

Bei 16 955,56 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 17 094,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16 156,33 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 05.03.2024, einen Wert von 15 939,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 13 229,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 15,66 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 17 094,84 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 3D Systems (+ 22,54 Prozent auf 4,24 USD), Verint Systems (+ 18,78 Prozent auf 33,52 USD), ASML (+ 7,78 Prozent auf 1 024,74 USD), Veeco Instruments (+ 7,62 Prozent auf 43,49 USD) und Escalon Medical (+ 5,67 Prozent auf 0,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Arundel (-31,19 Prozent auf 0,15 CHF), Donegal Group B (-6,99 Prozent auf 11,97 USD), Nice Systems (-6,11 Prozent auf 160,45 USD), Ebix (-4,44 Prozent auf 0,43 USD) und SMC (-3,59 Prozent auf 77 100,00 JPY) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 290 124 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,825 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

2025 präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index präsentiert die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at