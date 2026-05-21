Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Performance im Fokus
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21.05.2026 12:27:23
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 klettert
Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,38 Prozent stärker bei 8 148,08 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,341 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,094 Prozent auf 8 109,77 Punkte an der Kurstafel, nach 8 117,42 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 151,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 084,52 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 3,65 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 235,72 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 515,49 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 910,49 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,575 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 117 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 228,466 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
CAC 40-Fundamentaldaten
2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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