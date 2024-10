Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Handelsende auf grünem Terrain

Das machte das Börsenbarometer in Paris zum Handelsschluss.

Schlussendlich tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,39 Prozent stärker bei 7 613,05 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,283 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,222 Prozent auf 7 566,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7 583,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 644,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 566,87 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,390 Prozent aufwärts. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 18.09.2024, einen Stand von 7 444,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 586,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, betrug der CAC 40-Kurs 6 965,99 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,09 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 029,91 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 283 849 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 300,926 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,59 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

