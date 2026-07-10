Gute Stimmung in Wien: ATX steigt

Am Freitag erhöht sich der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,37 Prozent auf 6 480,66 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 177,933 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,026 Prozent auf 6 458,49 Punkte an der Kurstafel, nach 6 456,83 Punkten am Vortag.

Bei 6 452,80 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6 491,67 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 1,30 Prozent zurück. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 10.06.2026, einen Stand von 5 968,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 813,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der ATX 4 505,40 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 599,69 Punkten. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 6,47 Prozent auf 43,44 EUR), OMV (+ 1,10 Prozent auf 59,65 EUR), Vienna Insurance (+ 1,06 Prozent auf 66,80 EUR), CA Immobilien (+ 0,62 Prozent auf 24,30 EUR) und Wienerberger (+ 0,54 Prozent auf 22,32 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen PORR (-10,16 Prozent auf 38,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,56 Prozent auf 188,80 EUR), Palfinger (-1,10 Prozent auf 31,60 EUR), EVN (-1,03 Prozent auf 28,80 EUR) und Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,95 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die PORR-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 236 977 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,890 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,06 zu Buche schlagen. Mit 7,70 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at