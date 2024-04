Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SPI

Der SPI notierte am Abend im Plus.

Am Dienstag erhöhte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss um 1,14 Prozent auf 15 275,57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,896 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,888 Prozent auf 15 236,77 Punkte an der Kurstafel, nach 15 102,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 15 314,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 234,19 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Wert von 15 307,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, wies der SPI 14 533,04 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, notierte der SPI bei 15 049,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Arundel (+ 12,50 Prozent auf 0,18 CHF), GAM (+ 8,94 Prozent auf 0,26 CHF), ObsEva (+ 8,00 Prozent auf 0,01 CHF), Evolva (+ 7,22 Prozent auf 1,01 CHF) und AIRESIS (+ 6,85 Prozent auf 0,52 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Kuros (Kuros Biosciences) (-12,44 Prozent auf 7,11 CHF), Addex Therapeutics (-12,01 Prozent auf 0,14 CHF), HOCHDORF (-6,92 Prozent auf 1,62 CHF), Kühne + Nagel International (-4,87 Prozent auf 242,00 CHF) und Schweiter Technologies (-4,17 Prozent auf 414,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 231 620 579 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 256,492 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

