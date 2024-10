Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,21 Prozent stärker bei 1 987,29 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,066 Prozent höher bei 1 984,43 Punkten in den Handel, nach 1 983,12 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 988,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 984,14 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,00 Prozent abwärts. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2024, den Wert von 1 950,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 981,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 618,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 12,69 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 1,44 Prozent auf 10,56 CHF), Temenos (+ 1,01 Prozent auf 65,20 CHF), Adecco SA (+ 0,99 Prozent auf 28,44 CHF), Logitech (+ 0,75 Prozent auf 72,34 CHF) und Alcon (+ 0,66 Prozent auf 82,12 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Kühne + Nagel International (-0,54 Prozent auf 219,20 CHF), Sika (-0,36 Prozent auf 249,80 CHF), Straumann (-0,35 Prozent auf 127,60 CHF), UBS (-0,21 Prozent auf 27,98 CHF) und Schindler (-0,16 Prozent auf 256,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 132 067 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 237,047 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

2024 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Adecco SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

