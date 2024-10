Gute Stimmung in Zürich: SMI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Im SMI geht es im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,13 Prozent aufwärts auf 12 330,46 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,444 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,278 Prozent schwächer bei 12 159,22 Punkten, nach 12 193,07 Punkten am Vortag.

Bei 12 130,49 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 353,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,18 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.09.2024, wurde der SMI mit 12 042,78 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, wies der SMI einen Stand von 12 333,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, wies der SMI einen Stand von 10 814,02 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,39 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 3,29 Prozent auf 86,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,19 Prozent auf 50,72 CHF), Lonza (+ 2,31 Prozent auf 548,20 CHF), Holcim (+ 1,68 Prozent auf 84,70 CHF) und Sonova (+ 1,45 Prozent auf 322,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Givaudan (-1,00 Prozent auf 4 350,00 CHF), Alcon (-0,68 Prozent auf 82,04 CHF), Logitech (-0,48 Prozent auf 74,38 CHF), Novartis (-0,08 Prozent auf 100,72 CHF) und Richemont (+ 0,00 Prozent auf 126,70 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 256 969 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 229,869 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,71 zu Buche schlagen. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,81 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

