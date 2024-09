Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert letztendlich

Für den SMI ging es am Donnerstagabend aufwärts.

Letztendlich gewann der SMI im SIX-Handel 0,63 Prozent auf 12 058,30 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,421 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,778 Prozent auf 12 075,51 Punkte an der Kurstafel, nach 11 982,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 034,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 122,87 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,645 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 19.08.2024, bei 12 275,24 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 19.06.2024, den Stand von 12 060,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2023, wurde der SMI mit 11 068,70 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,95 Prozent. Bei 12 483,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 3,14 Prozent auf 276,20 CHF), Partners Group (+ 3,06 Prozent auf 1 229,00 CHF), Holcim (+ 2,20 Prozent auf 84,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,17 Prozent auf 48,57 CHF) und Geberit (+ 2,05 Prozent auf 557,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swisscom (-1,27 Prozent auf 542,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,49 Prozent auf 242,50 CHF), Nestlé (-0,35 Prozent auf 85,40 CHF), Roche (-0,34 Prozent auf 267,50 CHF) und Richemont (+ 0,04 Prozent auf 118,05 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 528 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 235,786 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at