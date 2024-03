Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert zum Ende des Dienstagshandels

Der SMI sprang im SIX-Handel zum Handelsende um 0,66 Prozent auf 11 762,05 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,286 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,312 Prozent fester bei 11 721,59 Punkten, nach 11 685,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 775,97 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 669,67 Zählern.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.02.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 179,30 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 12.12.2023, bei 11 151,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 765,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,30 Prozent. Bei 11 775,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2,69 Prozent auf 1 300,00 CHF), Logitech (+ 2,24 Prozent auf 81,08 CHF), UBS (+ 2,18 Prozent auf 27,70 CHF), Holcim (+ 2,15 Prozent auf 76,90 CHF) und Geberit (+ 2,09 Prozent auf 537,60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Novartis (-1,36 Prozent auf 87,59 CHF), Swisscom (-0,51 Prozent auf 506,20 CHF), Lonza (+ 0,07 Prozent auf 458,50 CHF), Alcon (+ 0,10 Prozent auf 77,28 CHF) und Nestlé (+ 0,30 Prozent auf 94,27 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 6 825 349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 256,120 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

