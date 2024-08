Gute Stimmung in Zürich: SMI legt zum Handelsstart zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitag fort.

Um 09:12 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,15 Prozent nach oben auf 12 436,92 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,464 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,029 Prozent höher bei 12 421,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 417,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 437,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 418,60 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,800 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.07.2024, lag der SMI-Kurs bei 12 282,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.05.2024, lag der SMI bei 11 869,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.08.2023, lag der SMI noch bei 11 090,22 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 11,34 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 12 437,32 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 0,53 Prozent auf 1 230,00 CHF), Richemont (+ 0,53 Prozent auf 133,85 CHF), Swisscom (+ 0,47 Prozent auf 536,50 CHF), UBS (+ 0,46 Prozent auf 26,19 CHF) und Novartis (+ 0,43 Prozent auf 102,36 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Logitech (-0,98 Prozent auf 76,64 CHF), Lonza (-0,40 Prozent auf 552,60 CHF), Givaudan (-0,23 Prozent auf 4 363,00 CHF), Roche (-0,11 Prozent auf 285,10 CHF) und Alcon (-0,10 Prozent auf 82,32 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 229 772 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,019 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

