Gute Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag verbuchte der SMI via SIX zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 12 173,04 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,445 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,223 Prozent auf 12 174,20 Punkte an der Kurstafel, nach 12 147,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 224,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 169,08 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 048,85 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, bei 12 203,17 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 24.10.2023, einen Stand von 10 376,81 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,98 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,78 Prozent auf 555,40 CHF), Richemont (+ 1,90 Prozent auf 128,45 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,75 Prozent auf 220,60 CHF), Swiss Life (+ 1,21 Prozent auf 717,60 CHF) und Roche (+ 0,94 Prozent auf 279,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sonova (-1,17 Prozent auf 312,40 CHF), Givaudan (-0,73 Prozent auf 4 189,00 CHF), Nestlé (-0,66 Prozent auf 84,82 CHF), Logitech (-0,65 Prozent auf 70,26 CHF) und Novartis (-0,45 Prozent auf 98,24 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 384 186 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,394 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,92 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at