Gute Stimmung in Zürich: SMI verbucht Zuschläge

Um 15:42 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,16 Prozent auf 12 301,51 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,426 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,359 Prozent höher bei 12 326,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 282,02 Punkten am Vortag.

Bei 12 297,22 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 352,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,084 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Stand von 11 993,83 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 260,91 Punkten. Der SMI bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 11 309,25 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,54 Prozent auf 1 189,50 CHF), Givaudan (+ 0,94 Prozent auf 4 284,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,94 Prozent auf 48,52 CHF), Logitech (+ 0,91 Prozent auf 79,48 CHF) und Nestlé (+ 0,79 Prozent auf 89,38 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swiss Re (-0,64 Prozent auf 108,35 CHF), Novartis (-0,39 Prozent auf 98,10 CHF), UBS (-0,37 Prozent auf 26,60 CHF), Zurich Insurance (-0,37 Prozent auf 482,50 CHF) und Roche (-0,25 Prozent auf 284,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 148 422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,269 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

