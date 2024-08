Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Um 09:12 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,08 Prozent auf 12 285,62 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,420 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,067 Prozent höher bei 12 283,41 Punkten, nach 12 275,24 Punkten am Vortag.

Bei 12 279,05 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 295,08 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, notierte der SMI bei 12 173,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Stand von 12 037,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 839,06 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 9,99 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 0,94 Prozent auf 558,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 48,11 CHF), Logitech (+ 0,56 Prozent auf 79,00 CHF), Swiss Re (+ 0,45 Prozent auf 110,45 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,35 Prozent auf 258,90 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Nestlé (-0,31 Prozent auf 89,90 CHF), Alcon (-0,24 Prozent auf 82,74 CHF), Sonova (-0,10 Prozent auf 292,80 CHF), Swisscom (-0,09 Prozent auf 531,50 CHF) und Partners Group (-0,04 Prozent auf 1 211,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 129 058 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 241,920 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

